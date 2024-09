500 tifosi hanno accolto Rabiot all'arrivo a Marsiglia: "Non mi aspettavo tutto questo"

vedi letture

Entusiasmo alle stelle in casa Olympique Marsiglia per l'arrivo di Adrien Rabiot. L'ex centrocampista, svincolato dopo l'esperienza alla Juventus, torna in Ligue 1 e lo fa alla corte di Roberto De Zerbi. All'uscita dell'aeroporto, riporta RMC Sport, il calciatore ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Mi hanno detto che sarebbero arrivate 500 persone, non mi aspettavo così tanto entusiasmo, così tanto calore. È incredibile, è enorme. Non me l'aspettavo, vedere tutta questa gente lì presente e felice mi scalda il cuore. So che anche la mia famiglia è felice, mi fa già venire voglia di giocare e vincere".

L'ex calciatore bianconero ha poi raccontato come ha deciso di vestire la maglia biancazzurra dopo gli anni passati nel nostro campionato e con la maglia bianconera, sottolineando l'importanza di Benatia: "È andata così - ha proseguito il calciatore -. All’inizio sembrava improbabile ma alla fine, parlando molto con Medhi Benatia, mi ha presentato il progetto, ho detto di sì".

Decisiva anche la presenza di Roberto De Zerbi in panchina. L'ex allenatore del Sassuolo è stato molto importante nella decisione di rientrare in Francia e aderire al progetto dell'OM: "Ho parlato anche con l'allenatore - ha concluso Rabiot - mi ha parlato davvero a livello sportivo".