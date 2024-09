78' per Bennacer nella vittoria dell'Algeria sulla Guinea Equatoriale

78 minuti per Ismael Bennacer nella vittoria dell'Algeria sulla Guinea Equatoriale. La nazionale del centrocampista del Milan, dunque, ha iniziato con il piede giusto il percorso di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa non però senza qualche brivido. Il rigore sbagliato da Mahrez al 24esimo aveva infatti dato l'impressione che questa potesse essere quel tipo di partita dove non ne gira una, ma per fortuna di Bennacer e compagni, Houssem Aouar, ex Roma, è riuscito in tap-in a ribattere in rete la conclusione in precedenza respinta dal portiere guineano.

Nei concitati minuti finali di partita, poi, Gouiri ha chiuso i conti per l'Algeria segnando il gol del definitivo 2 a 0, che permette alla squadra di Pektovic di conquistare i primi 3 punti di questa fase di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE: IL TABELLINO

ALGERIA-GUINEA EQUATORIALE 2-0

MARCATORI: Aouar 69' (ALG), Gouiri 90' + 5 (ALG)

AMMONITI: Asué 22' (GUI), Saul Coco 45' + 3 (GUI), Salvador 74' (GUI), Mandrea 89' (ALG), Ndong 90' (GUI)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Aouar (dal 83' Zorgane), Bounedjah (dal 79' Benzia), Bensebaini, Mandi; Tougai, Hadjam, Bennacer (dal 78' Gouiri); Mahrez (dal 83' Atal), Zerrouki, Benrahma (dal 90' + 3 Moussa). All. Pektovic. A disp.: Oukidja, Guendouz, Atal, Khacef, Mdani, Zorgane, Saayoud, Benzia, Kendouci, Farsi, Moussa, Gouiri.

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3): Owono; Buyla (dal 77' Hanza), Senra (dal 77' Anieboh), Ganet (dal 66' Balboa), Mascarell; Orozco, Saul Coco, Obiang; Ndong, Salvador (dal 84' Eneme), Asué (dal 66' Miranda). All. Micha. A disp.: Sapunga, Ebea, Elo, Andonis, Anieboh, Eneme, Sipi, Boho, Balboa, Miranda, Hanza, Mangue.