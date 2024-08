91 gol in 100 partite per Haaland, Guardiola lo consacra: "Ai livelli di Messi e CR7"

vedi letture

La Premier League 2024/25 è cominciata nel segno del Manchester City e di Erling Haaland. L'attaccante norvegese è stato protagonista nella sfida vinta ieri sul campo del Chelsea e ha segnato il suo 91° gol in 100 partite nel massimo campionato inglese. Numeri che impressionano anche Pep Guardiola: "Ha i numeri di Messi e Cristiano Ronaldo, che hanno dominato negli ultimi 10-15 anni", ha detto il tecnico spagnolo.

Guardiola poi ha sottolineato: "In termini di numeri è quello il livello. Non so come faccia, ma segnare 91 gol in 100 partite in Premier League, in questo paese, è qualcosa di davvero incredibile. Il gol di oggi (ieri, ndr) è stato magnifico e ha dato il suo contributo in molte altre cose. Ho sempre avuto la sensazione che ci sia margine per migliorare come calciatore. Ha avuto altre 2-3 occasioni, poteva segnare di più"..