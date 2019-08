A. Di Gennaro: "Correa l'uomo adatto, il Milan ha bisogno di una seconda punta"

Antonio Di Gennaro, intervistato da Tuttosport, ha parlato dell'attacco del Milan: A me spiace che sia andato via Cutrone, però credo che Correa possa essere l’uomo adatto per fare i giusti movimenti al fianco del polacco. Giampaolo ha bisogno di una seconda punta vera come lo era Galderisi al Verona di Bagnoli che vinse lo scudetto nel 1985. Detto ciò, Piatek deve fare qualcosa di più: Giampaolo non vuole un centravanti che aspetta la palla in area o gioca solo in profondità, ma vuole un “9” che lavori per la squadra. Se Piatek migliorerà in questo aspetto, ritroverà rapidamente la via del gol».