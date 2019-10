A. Di Gennaro: "Il Milan può lottare per il quarto posto, deve cambiare modo di giocare"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del momento del Milan e degli obiettivi: "Vincere tanto nella tua storia ti porta quasi a rigettare la possibilità di ridimensionarti. Io continuo a sottolineare che questo gruppo Elliott rappresenta una società molto importante. Ci sono tre squadre che sono nettamente più forti del Milan e altrettante squadre che possono dar filo da torcere ai rossoneri. Peggio di così non si può fare, per Pioli sarà un grande stimolo risollevare questa squadra. Il cambio in panchina responsabilizzerà i calciatori, la società ha già fatto mea culpa. Il Milan può assolutamente lottare per il 4° posto, ma deve cambiare modo di giocare. A livello tattico Pioli dovrà portare novità, seguendo anche l'esempio dello scorso anno di Gattuso. Per valorizzare gente come Piatek serve andare più in profondità. I nuovi sono giocatori di qualità, la squadra c'è. Vanno rimesse a posto diverse cose".