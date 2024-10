A San Siro arriva l'Udinese: i precedenti sorridono ai rossoneri

Sabato pomeriggio alle ore 18 torna il campionato dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri di Fonseca, a San Siro ospitano l’Udinese, squadra che in questo momento ha due punti in più in classifica rispetto al Milan. Non sarà una sfida facile, anzi, soprattutto negli ultimi anni la squadra friulana a San Siro si è resa protagonista di grandi partite.

Il bilancio totale in Serie A con il Milan padrone di casa parla di 49 gare disputate, con 26 successi rossoneri, 17 pareggi e solamente 6 vittorie esterne. Anche il numero dei goal segnati sorride ai padroni di casa: 106 contro 54.

LA PRIMA SFIDA

Si giocò il 10 settembre 1950 e i rossoneri di mister Czeizler vinsero con un tennistico 6 a 2 grazie alla doppietta di Santagostino e alle marcature di Liedholm, Annovazzi, Renosto e Nordahl che resero inutili i goal di Perissinotto e Rinaldi.

L’ULTIMA SFIDA

Risale alla scorsa stagione e coincise anche con il sesto successo dell’Udinese a San Siro. Il 4 novembre ai friulani bastò il rigore (molto molto dubbio!) realizzato al 62’ da Pereyra, fischiato per un presunto contatto fra Adli ed Ebosele.

L’ULTIMO SORRISO DEL MILAN

Prima giornata del campionato 2022/2023 che inizia nel peggiore dei modi per i ragazzi di Pioli che vanno subito sotto con il goal di Becao dopo appena due minuti. La reazione dei rossoneri è immediata e al quarto d’ora grazie a Theo Hernandez e Rebic il Milan è avanti 2 a 1. In pieno recupero della prima frazione ecco il 2 a 2 di Masina, ma appena iniziata la ripresa Diaz fa 3 a 2, prima del definitivo 4 a 2 realizzato ancora da Rebic al minuto 68’.

L’ULTIMO SEGNO X

Il 25 febbraio 2022 il Milan va avanti con Leao alla mezzora, ma al 66’ Udogie (con un tocco di braccio) fa 1 a 1 fra le proteste vivaci dei rossoneri.

MILAN-UDINESE ALL’ OTTAVA GIORNATA

Sarà la terza sfida fra Milan e Udinese che vale per l’ottava giornata di campionato. Nel 1956 e 2013 successi dei rossoneri: 2-0 negli anni 50’ e 1-0 nel 2013 grazie alla magia di Birsa.

MILAN-UDINESE A OTTOBRE

Sarà la terza volta che Milan – Udinese di campionato si gioca nel decimo mese dell’anno. Nel 1959 successo rossonero per 3 a 1, mentre nel 2013 (proprio il 19 ottobre, come in questo caso) vittoria di misura dei locali grazie al goal di Birsa, nonostante la traversa colpita dai friulani con Di Natale.

di Valentino Cesarini