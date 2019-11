Abate su Ibra: "Darebbe uno scossone, nello spogliatoio è un uragano, al Milan servirebbe molto"

Ignazio Abate, intervenuto a Sky Sport, ha parlato in maniera approfondita del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Può giocare in qualsiasi squadra ma al Milan farebbe davvero comodo perché ha difficoltà in fase realizzativa. E' un uomo spogliatoio, innalzerebbe il livello di tutti. Ha un carisma fuori dal normale, se perde una partita in allenamento ribalta tutto. Servirebbe molto. A livello tattico per me deve giocare con una prima punta di fianco, non pressa più come una volta ma ha ancora grandi qualità fisiche. Secondo me gli stuzzica l'idea di tornare al Milan. Sarebbe un atto d'amore talmente grande che entrerebbe nei cuori di tutti i tifosi milanisti. Per me darebbe un scossone, non una scossa, nello spogliatoio è un uragano, ha una cultura d'allenamento fuori dal comune. Un ritorno sarebbe una cosa molto positiva, ma tornare in una situazione del genere sarebbe un atto d'amore".