Abbiati a MilanTv: "Per puntare allo scudetto serve una vittoria nel derby. Maignan? Tifo per lui"

Intervistato a MilanTv, Christian Abbiati ha presentato così il derby per i rossoneri: "Penso che l'inter abbia due risultati disponibili, mentre il Milan ne ha solo un. Se vuole puntare allo scudetto deve cercare vincere questo derby".



Sui meriti: "Penso che sia la dirgenza che lo staff tecnico abbiano un pregio: hanno riportato l'entusiamo dei tifosi e riportato la mentalità vincente della squadra. Orasi gioca per vincere; l'anno scorso hanno fatto un'ottima stagione e la stanno facendo anche quest'anno. Già entrando allo stadio si vive un'aria diversa".

Su Maignan: "Non lo conoscevo e sta facendo un'ottima impressione. Gioca, lo fa bene e come primo giudizio sono molto contento, peccato per l'infortuni, anche se ha recuperato subito, e tifo per lui".

Su Ibrahimovic: "Ha una mentalità diversa, vincente. Lui voleva vincere qualsiasi partitella in allenamento. Ha fatto bene allo spogliatoio e ha trasmesso un'altra mentalità".