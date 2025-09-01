Abodi: "Straordinaria la conferma di pubblico nel ritorno della Serie A"

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Nel ritorno della Serie A si ritrova la conferma del pubblico presente e questo è un fatto straordinario. Significa che c'è un rapporto intimo col calcio, per questo il nostro obbligo è quello di migliorare i luoghi dove si fa sport" . Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in collegamento con RTL. "Decisioni Var spiegate allo stadio? Sono un passo avanti che sposo, è indispensabile far comprendere. Tutto lo stadio e anche quello che vede da casa deve essere in grado di capire", ha poi aggiunto. Abodi ha parlato anche dell'avvicinarsi dei Giochi di Milano-Cortina e di cosa si possa fare per i giovani. "Manca sempre meno - le sue parole in relazione alle olimpiadi in casa del prossimo anno -.

Il tempo corre sempre più velocemente, ma i cantieri stanno ultimando le opere indispensabili, tutto procede molto bene per ora". Infine sui giovani: "Bisogna fare sempre di più per loro, cercare un rapporto sempre più diretto. Quando si parla di scuola e giovani non è così semplice. Io poi sono per la cultura della regola che viene spiegata, più del divieto in quanto tale. Per questo nel divieto di utilizzo dello smartphone, per quanto sia uno strumento importante, penso si debba trovare un suo equilibrio. La scuola è il luogo dell'apprendimento, allenarsi a fare a meno del cellulare è importante". (ANSA).