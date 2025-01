Abraham fa mea culpa: "Avrei voluto portare i 3 punti alla squadra ma non era serata"

Tammy Abraham è stato indicato come uno dei principali responsabili per la mancata vittoria del Milan nella gara contro il Cagliari ieri sera a San Siro. Il centravanti inglese è entrato subito dopo il pareggio dei sardi per provare a dare peso all'attacco e scardinare una difesa molto ordinata da parte degli isolani.

Sulla testa e sul piede sinistro dell'ex Roma sono capitate due occasioni gigantesche: la prima praticamente a porta vuota tirata alta, la seconda con la strada spalancata davanti a Caprile che è riuscito a ipnotizzare il numero 90. Al fischio finale del match, Abraham ha pubblicato una storia Instagram in cui fa mea culpa per i gol falliti. Questo quanto scritto dal britannico: "Avrei voluto aiutare la mia squadra a ottenere i tre punti ma oggi non era serata. Torneremo più forti. Forza Milan!"