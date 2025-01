Abraham gol? No, meglio come assist-man: l'incredibile statistica dell'inglese

Il Milan ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Como, ribaltando il risultato grazie ai gol di Théo Hernández e Rafael Leão. Dopo essere passati in svantaggio al 60', i ragazzi di Mister Conceição hanno reagito con determinazione, portando a casa tre punti preziosi. La rete del definitivo vantaggio milanista è scaturita grazie all'asse Abraham-Leao, vincente anche in finale di Supercoppa contro l'Inter.

Abraham uomo assist: le statistiche di Tammy

Infatti, Abraham ha partecipato a due reti nelle sue ultime tre presenze in tutte le competizioni (un gol, un assist) dopo che era rimasto a secco nelle precedenti quattro. In questa stagione, l'ex Chelsea ha totalizzato 6 reti e messo a referto 4 assist.