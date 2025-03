Abraham in vantaggio su Gimenez per la sfida con il Napoli

Il Milan si prepara al rientro ufficiale della sosta: non sarà tra i più morbidi, i rossoneri sono attesi domenica sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli che attualmente occupa la seconda posizione in classifica e si sta giocando punto a punto lo scudetto con l'Inter. Per i rossoneri invece c'è l'esigenza di dare continuità alle due vittorie contro Lecce e Como, arrivate prima della pausa, per avere una speranza di riuscire a rientrare sul quarto posto che vuol dire Champions League.

Secondo quanto viene riportato dal collega Manuele Baiocchini di Sky Sport 24, in vista della partita contro il Napoli il tecnico rossonero Sergio Conceicao potrebbe preferire Tammy Abraham a Santiago Gimenez. Il centravanti messicano non è tornato al meglio dalla pausa ma sarà a disposizione per la trasferta campana, dopo che oggi si è allenato a parte a Milanello (leggi qui). L'inglese invece potrebbe avere la meglio dall'inizio sia per il periodo di forma che per il fatto che si è allenato in queste due settimane a Carnago con gli altri non convocati.