AC Milan e Socios.com, fan art contest per Franco Baresi

Continuano le iniziative di Socios.com, partner di AC Milan, che coinvolgono i tifosi rossoneri. Dopo aver offerto la possibilità di creare un motto da appendere nello spogliatoio del Milan, questa volta Socios ha indetto un "fan art contest" per celebrare il debutto in Serie A dello storico capitano Franco Baresi, avvenuto il 23 aprile di ben 43 anni fa. I tifosi potranno creare un artwork che omaggi l'evento. Il vincitore vedrà il proprio lavoro recapitato direttamente all'attuale Vicepresidente Onorario del club. Nel tweet sottostante tutti i dettagli e il regolamento del concorso.

Rossoneri, join us in marking 43 years since @FBaresi made his @SerieA debut by creating a unique artwork!

The best design, chosen by you on the @socios app, will be gifted to Franco Baresi himself ️

➡️ https://t.co/OMsZdMN0nA#BaresiArtContest $CHZ pic.twitter.com/1eaVMc2R5Q