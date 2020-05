Accelerata dell'Inter per Tonali: si studia un'operazione in prestito con obbligo

L'Inter accelera per Sandro Tonali. Come scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l'Inter punta con forza sul gioiellino del Brescia, che piace a tutte le big di serie A e non solo. L'Inter intanto ha incassato il forte gradimento fa parte del giocatore: a parità di offerte, Cellino lascerà al giocatore la scelta.

Operazione in stile Barella - Per arrivare a Tonali l'Inter lavora su un'operazione come quella che ha portato Barella in nerazzurro: prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di bonus legati alle presenze. Tutto ciò per ammorbidire una valutazione che, altrimenti, sarebbe di cinquanta milioni cash.