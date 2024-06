Accordo di Programma, il comunicato del Comune di San Donato: "Non appena Città Metropolitana risponderà, Squeri convocherà Comitato"

In seguito all'adesione di Regione Lombardia all'Accordo di Programma promosso dal Comune di San Donato per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan arriva in data odierna il comunicato ufficiale del comune del Sindaco Squeri.

"Progetto stadio: anche la Regione siederà al tavolo di lavoro. A comunicarlo, nella giornata di ieri, è stato il Presidente Attilio Fontana che, con una nota rilanciata dal portale informativo della Regione, ha annunciato la delibera di adesione all’Accordo di programma promosso dal Sindaco in relazione alla proposta di variante al P.I.I. San Francesco. Nell’atto approvato dalla Giunta Regionale viene attribuita all’Assessore Sartori (con deleghe agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica) la delega a partecipare ai lavori del Comitato per l’Accordo. Comitato che il nostro primo cittadino convocherà non appena anche Città Metropolitana risponderà all’invito inviato loro a fine aprile. Risposta che, in base alle recenti interlocuzioni tra le due Amministrazioni, dovrebbe arrivare a breve.

Successivamente alla nomina del Comitato, il Sindaco procederà alla composizione della Segreteria Tecnica, organo che renderà pienamente operativo il tavolo di lavoro dell’Accordo di programma, strumento a cui è demandato il compito di approfondire gli ambiti individuati dall’Amministrazione a sostegno dell’interesse pubblico relativo alla proposta di variante: infrastrutture e trasporti, sportivo e sociale, energetico e sostenibilità, economico e commerciale, ambiente e paesaggio.«Siamo pronti – commenta il Sindaco Francesco Squeri – a entrare nel vivo dell’Accordo di programma con l’obiettivo di affrontare coralmente tutti gli aspetti strategici per arrivare a una ipotesi di realizzazione dello stadio in grado di superare i nodi critici che come Amministrazione abbiamo evidenziato fin dall’inizio. Resta ferma la nostra convinzione che la realizzazione dello stadio debba rappresentare una valorizzazione del territorio in cui il rapporto tra oneri e benefici propenda in modo significativo verso questi ultimi. Perché ciò accada l’Accordo di programma dovrà fornire tutte le risposte alle questioni da noi rilevate».".