acmilan - Atalanta-Milan, l'analisi di Ganz: modulo e tattica

MODULO E TATTICA

Il tecnico Gasperini predilige da ormai diverse stagioni il modulo 3-4-3. Contro il Milan, l'Atalanta dovrebbe scendere in campo con: Berisha in porta; in difesa Toloi, Palomio e Mancini; a centrocampo Hateboer a destra, Castagne a sinistra, De Roon e Freuler centrali; in attacco Gomez e Ilicic a sostegno di Duvan Zapata.