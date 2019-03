Acmilan - Chievo-Milan, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida

La prossima tappa del Milan di Rino Gattuso sarà il ChievoVerona di Di Carlo. Una squadra in difficoltà, che sta vivendo - nel complesso - una stagione estremamente complessa. I gialloblu, infatti, occupano l'ultima posizione in classifica con 10 punti, a 12 lunghezze dall'Empoli quartultimo. Il Milan ha inoltre vinto 21 delle ultime 24 partite giocate contro il Chievo in Serie A. Nelle vesti di tattico per Milan TV, Maurizio Ganz ci racconta il ChievoVerona.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

L'ultima sfida in Serie A giocata a Verona dalle due squadre ha visto un netto successo dei rossoneri. Milan in vantaggio al 36' grazie alla conclusione dal limite dell'area di Suso. Al 41' è ancora lo spagnolo a crossare il pallone che Cesar devia nella propria porta per il 2-0. Nel secondo tempo i rossoneri trovano il terzo gol grazie alla prima rete in Serie A di Calhanoglu. Birsa accorcia le distanze al 61', tre minuti prima del gol di Kalinic che chiude il risultato sul 4-1 per il Milan.