acmilan - Cuore Milan, cuore Nole

Nel dicembre del 2010 avevano scoperto di essere l'uno tifoso dell'altro. Il Milan era in ritiro a Dubai per la preparazione invernale e sulla spiaggia Nole Djokovic e Zlatan Ibrahimović si sono abbracciati e si sono dichiarati stima reciproca. Il numero uno dei tennis mondiale è da sempre tifoso rossonero, come conferma il Milan-Arsenal di Champions League del 2012 in cui il fuoriclasse serbo del tennis era a San Siro per vedere la partita, con la maglia rossonera sotto il giubbotto.



Grande Nole. E ancor più grande per quanto rivelato dal direttore dell'ASST di Bergamo Ovest, Peter Assembergs, in un servizio della trasmissione "Porta a Porta", condotta da Bruno Vespa.



Novak Djokovic, senza farsi pubblicità e senza far sapere ciò che fa, ha comunque fatto tanto. Come conferma con le sue parole lo stesso Peter Assembergs: "Ci sono arrivate donazioni importanti anche dall'estero e a me questo ha colpito. Mi è rimasto impresso il gesto di Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, che ha già fatto delle grandi donazioni per la Serbia, il suo Paese, che però avendo saputo le notizie della Lombardia e della provincia di Bergamo ha voluto pensare anche a noi. Per me questo è un grand'uomo, spero un domani di poterlo abbracciare".



Cifre? Nessuno le fa, ma quando si parla di "donazioni importanti", Nole è una certezza. Lui e sua moglie Jelena, a sua volta persona con un cuore grande.