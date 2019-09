acmilan - Femminile, Milan-Orobica: 5 curiosità sulla sfida

La scorsa stagione, quella d'esordio per il Milan nella Serie A Femminile, regalò alle rossonere un doppio successo: all'andata fu 3-1 al Vismara (stesso risultato dell'amichevole estiva del 19 agosto 2018), al ritorno 0-1 grazie alla rete decisiva di Valentina Giacinti. Il numero 9 delle rossonere, quest'anno capitano, ha iniziato la nuova stagione con un gol contro la Roma ed è pronta a ripetersi all'esordio casalingo allo Stadio Brianteo di Monza (ingresso gratuito), proprio contro l'Orobica Bergamo. Il match verrà trasmesso live con commento in italiano su AC Milan Official App.



1 - Il prossimo sarà il terzo incrocio in Serie A tra Milan e Orobica. Due vittorie per le rossonere in entrambi i precedenti.

2 - Tutti e quattro i gol del Milan contro l’Orobica nei due precedenti confronti in Serie A, sono stati realizzati da giocatrici diverse (Giugliano, Tucceri, Sabatino, Giacinti).

3 - Il Milan ha incassato solo un gol nelle quattro sfide casalinghe in Serie A disputate contro squadre bergamasche. L’unica rete subita risale proprio all’ultimo incrocio con l’Orobica nel novembre 2018.

4 - Il Milan ha vinto cinque delle ultime sei gare di Serie A (1P) trovando sempre il gol nel parziale (12 reti totali) e registrando quattro clean sheet, uno dei quali nel primo match di questo campionato.

5 - L’unica rete in Serie A di Linda Tucceri Cimini con la maglia del Milan, è arrivata proprio contro l’Orobica nel match casalingo di novembre 2018.