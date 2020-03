acmilan - I quattro portieri

Ci sono state delle stagioni in cui il Milan ha schierato 3 portieri nelle varie gare ufficiali dell'annata e nelle varie competizioni: Lehmann, Sebastiano Rossi e Abbiati nella stagione 1998-99; Dida, Abbiati e Fiori nella stagione 2002-03; Dida, Kalac e Storari nella stagione 2006-07; Abbiati, Dida e Kalac nella stagione 2008-09.



Ma, almeno negli ultimi decenni, quattro portieri schierati in partite ufficiali è una di quelle primizie che fanno la gioia degli statistici. Non i Fantastici 4 per non eccedere dell'esaltazione, ma i 4 Semprepronti sì. Ci sta. È giusto, anche e soprattutto come riconoscimento della loro professionalità.



La parte del leone in termini di presenze l'ha fatta naturalmente Gigio Donnarumma nella stagione in corso. Gli altri tre tutti con 1 presenza, anche se poco prima di passare all'Aston Villa il buon Pepe era stato sul punto di entrare in campo a Cagliari al posto proprio di Gigio poi rimasto in campo.



Dal canto suo, Antonio Donnarumma ha raccolto consensi e applausi da parte dei tifosi rossoneri nel corso della gara vinta 3-0 contro la SPAL in Coppa Italia. Mentre Asmir Begović, episodio molto fresco che ricordiamo bene, è entrato in campo nel corso della gara di Firenze, disimpegnandosi bene e sfiorando la deviazione decisiva sul rigore messo a segno da Pulgar. Tutti pronti i portieri, una squadra nella squadra sempre reattiva.