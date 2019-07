acmilan - La storia della settimana: "Il mio primo abbonamento"

Il Milan è diventato una parte integrante della mia vita il 1 maggio 2010. Avevo 10 anni e mio padre, convinto che l'atmosfera dello stadio potesse far nascere in me la passione per il calcio, decise di acquistare due biglietti per la partita Milan-Fiorentina. Fu una serata a dire poco magica! È incredibile come a 9 anni di distanza, io abbia ancora un ricordo nitido di quella meravigliosa esperienza, soprattutto del gol di Ronaldinho. Ci trovavamo proprio dalla parte dello stadio in cui, a rigore segnato, il campione brasiliano aveva deciso di venire ad esultare, come se fosse al corrente che, in quell'angolo del settore arancio, c'era una bimba spaesata da conquistare.

Da quel giorno, tutto cambió. Da quel giorno iniziai ad interessarmi sempre di più al calcio, non ascoltando chi mi ripeteva "tu sei una femmina, non potrai mai capire il calcio" e amando sempre di più questi colori che mi hanno accompagnato nel mio percorso di vita. Non vedo l'ora di avere il mio primo abbonamento tra le mani e di gioire ed esultare per la prossima stagione. Io, dall'alto dei miei 19 anni, non so cosa sia veramente l'amore, ma ciò che provo per questa squadra ci si avvicina molto.

di Alessia Malacalza