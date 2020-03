acmilan - Le due genovesi a maggio

Quando i grandi temi e le grandi storie dell'Italia e del mondo bloccano il campionato. E come torna il Milan sul campo, da 15 anni a questa parte. La grande preoccupazione per il Coronavirus non è la prima emergenza che cambia la traiettoria della Serie A rossonera. Nella stagione 2004-05 tutti fermi per fare la veglia alle ultime ore di vita del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Al ritorno in campo, i rossoneri avevano pareggiato in casa contro il Brescia: 1-1 il risultato finale, con il gol milanista di Rui Costa e il pareggio di Wome. Due campionati dopo, la scomparsa dell'ispettore di Polizia Filippo Raciti aveva bloccato il turno di campionato di Ascoli-Milan. Al rientro in campo, 2-1 a favore del Milan a San Siro: contro il Livorno, nella prima domenica di Ronaldo il Fenomeno a San Siro.

Nell'aprile 2012, la morte sul campo di Piermario Morosini ha inibito il calcio d'inizio di Milan-Genoa. Lo stadio si svuota e si rimanda tutto a Milan-Bologna. In questo caso 1-1 finale con rete bolognese di Ramirez e pareggio di Zlatan Ibrahimović nel finale. Anche due anni fa c'è stato un rinvio per ragioni superiori. Molto superiori: la vita delle persone scomparse nella tragedia del ponte Morandi.

In quel caso Milan-Genoa di agosto 2018 è stata sospesa. Il recupero ad ottobre, 2-1 a favore del Milan. Il rinvio della gara del primo marzo 2020 comporterà invece il recupero il 13 maggio. Quattro giorni dopo nuovo impegno dei rossoneri contro una squadra genovese: Sampdoria-Milan il 17 maggio a Marassi.