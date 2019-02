acmilan - Milan-Cagliari, l'analisi sugli avversari: il trend rossoblu

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 12 partite in campionato (con 5 pareggi e 6 sconfitte): in questo parziale i rossoblu sono la squadra che ha ottenuto meno punti in Serie A. Nelle ultime 4 partite, il Cagliari ha conquistato solo un punto, in casa contro l'Empoli. Maurizio Ganz spiega nel dettaglio il momento dei ragazzi di Maran.