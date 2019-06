acmilan - Season Review, Napoli-Milan 3-2: i rimpianti rossoneri

Dopo aver rispettosamente saltato l'esordio stagionale in casa contro il Genoa dopo il crollo del Ponte Morandi, la prima gara ufficiale dei rossoneri in campionato cala subito l'asso: Ancelotticontro Gattuso e Higuain agli occhi dei suoi ex tifosi, proprio al San Paolo. La prima coppia difensiva proposta dall'allenatore rossonero è Musacchio-Romagnoli, scelta motivata dalle esigenze di rodaggio di Mattia Caldara con la difesa a 4. Dopo un inizio interlocutorio, salgono in cattedra Suso e Bonaventura. È proprio Jack ad aprire le marcature, mentre lo spagnolo entra con i suoi assist e i suoi cambi di gioco in entrambe le marcature, anche in quella di Calabria che dà la sensazione ai rossoneri di poter chiudere la partita. Così non sarà perchè Biglia e Bakayoko non sono ancora al top e perché Zielinski guida i suoi ad una importante e rabbiosa rimonta per il 3-2 partenopeo