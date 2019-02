acmilan - #tbt - Dida, l'alba della sua storia al Milan

Il 14 febbario 1999, il Milan giocava una "normale" partita di campionato: 2-1 contro il Venezia a San Siro, con reti di Guly e Ganz, con Alberto Zaccheroni in panchina. Ma, fuori dal campo, se ne giocava una altrettanto importante. Un portiere brasiliano in scadenza di contratto si avvicinava al Milan...

DIDA AL MILAN: IO SONO QUI

Il giorno di San Valentino del 1999, Nelson Dida aveva 25 anni. Era il portiere del Cruzeiro, club di Belo Horizonte che andava tradizionalmente per la maggiore nel calcio brasiliano. Il Milan aveva appena scoperto Christian Abbiati, divenuto titolare da qualche settimana nella difesa di Maldini e Costacurta. Ma lo scouting dei portieri, proseguiva. E mentre i rossoneri erano in campo con il Venezia, la trattativa fra la società rossonera e il portiere di Irarà, stato di Bahia, entrava nel vivo. Dida era in scadenza di contratto e voleva fortemente il Milan. Per evitare il rischio di un contenzioso Fifa con il Cruzeiro, dopo la trattativa del febbraio 1999 sarebbero arrivati due prestiti: prima al Lugano e poi al Corinthians.

DIDA: IL MONDIALE NEL DESTINO

L'agente, fra l'altro ex giocatore rossonero, Oscar Damiani, si era impegnato a fondo nella trattativa Dida. Tra il Cruzeiro e il Milan l'intesa amichevole poteva aggirarsi sui 3 miliardi di vecchie lire. Il compromesso Nelson, dopo che con la maglia del Lugano il portiere brasiliano non sarebbe mai sceso in campo, sarebbe stato rappresentato dal Corinthians. Con la squadra paulista, Dida è stato decisivo come para-rigori il 14 gennaio 2000 nella finale della Coppa del mondo per Club contro il Vasco da Gama. Campione del mondo con il Corinthians nel 2000 e con il Milan del 2007, due titoli iridati con due squadre diverse. È il grande primato di Dida di cui, a livello contrattuale, vennero poste le premesse in un giorno milanese di febbraio del 1999...