acmilan - #tbt: il primo Euroderby

Euroderby, stato di apnea. Città col fiato sospeso, divisa in due, senza domani. il dentro o fuori da derby europeo genera solo emozioni forti, indimenticabili per anni. A Milano se ne sono giocati quattro, due in semifinale di Champions League nel 2003 e due nei Quarti di finale nel 2005.

Tutti ricordano sempre la parata di Abbiati su Kallon che mandò il Milan alla finale di Manchester oppure il petardo su Dida e la sconfitta a tavolino nerazzurra nel 2005. Ma c'è stato anche altro, il primo gol di Shevchenko ad esempio, nel 2005, dopo l'operazione chirurgica alla mandibola. E in ogni caso il primo dei quattro Derby per cuori forti è stato giocato il 7 maggio.

Era il 7 maggio 2003 e quel Derby simboleggiava alla perfezione lo stato d'ansia in cui era avviluppata l'intera città di Milano. L'unico dei quattro derby finito 0-0. Niente gol, troppa tensione, tutto rimandato al ritorno. L'Inter aveva creato qualcosa in più, ma al Milan mancava la sua principale fonte di gioco, Andrea Pirlo, anche se nel suo ruolo in mezzo al campo si sono ben avvicendati durante la gara sia Rui Costa che Seedorf e Brocchi.

Più Inter nel primo tempo, più Milan nel finale di gara. Ma l'aria era rarefatta nella notte di quel 7 maggio, sembrava si giocasse in altura. Nessuna delle due squadre voleva compromettere nulla. Il Milan giocava in casa e Carlo Ancelotti commentò così lo 0-0: "Non male, come risultato. Dovremo fare gol al ritorno...".