acmilan - Una famiglia, una partita

Maggio 2013, Antonio Donnarumma esordisce in Serie A con la maglia del Genoa. Ottobre 2015, Gigio Donnarumma debutta in Serie A con la maglia del Milan. Il cerchio si chiude nel febbraio 2016, quando Antonio e Gigio fanno il riscaldamento insieme prima di Milan-Genoa di campionato. La prima volta che accade, una grande emozione, due fratelli e tutta una famiglia che si ritrovano attorno allo stesso campo di gioco.



Gigio era già titolare in rossonero, mentre Antonio faceva parte della rosa dei portieri rossoblù. Una gioia per i fotografi, poterli avvicinare prima del fischio d'inizio della partita e realizzare la foto della domenica.



In quel caso Milan-Genoa si giocò alle 12.30, con la porta di Gigio rimasta imbattuta fino ai minuti di recupero, salvo poi incassare il gol di Cerci. Ma il Milan vinse 2-1, cosa che aveva fatto felice Gigio e che in cuor suo non dispiaceva nemmeno ad Antonio, che era e resta il primo Donnarumma ad aver indossato la maglia delle squadre giovanili rossonere.



È in arrivo un altro Milan-Genoa, stavolta alle 15.00, con Perin tra i pali liguri esattamente come quattro anni fa. Fra quelli milanisti verranno valutate, senza rischiare, le condizioni di Gigio, ma certamente i due fratelli non faranno la stessa foto da avversari di quattro anni fa. Sono al Milan, amano il Milan e faranno di tutto anche loro per vincere domenica a San Siro.