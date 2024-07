Ad WeBuild: "Abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo stadio di San Siro"

Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, in una conference call con gli analisti per i risultati del primo semestre, ha commentato così il progetto di ristrutturazione di San Siro che qualche settimana fa è stato presentato a Milan e Inter: "Qualche settimana fa, abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo Stadio San Siro di Milano.

La realizzazione del progetto che incorporeremo nella pratica significa per i due club calcistici e per la città avere uno dei migliori stadi che regge il confronto con gli stadi di alta qualità a livello internazionale” riporta calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo).