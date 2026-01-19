Adani: "Ho visto una squadra lucida. Sono un po’ mancate le punte, però poi arriva il tedesco che decide sulla palla decisiva”

Alla Domenica Sportiva, in diretta sulla Rai, Lele Adani commenta Milan-Lecce, partita di Serie A decisa nel finale da un bel colpo di testa di Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:

“Fullkrug era in campo per quella palla, per quella giocata di Saelemaekers: di testa, a liberarsi della rispettiva marcatura, però doveva essere pronto a spostare in rete e a ricevere, ma soprattutto ad essere lucido nello smarcamento. La palla è stata meravigliosa e lui è stato proprio acquistato per questo. Però non c’è stato il muro invalicabile, nel senso che il Milan ha dominato, soprattutto il secondo tempo, ma questo risultato non è completo perché il divario doveva essere più ampio. Secondo me il Milan non è stato così pericoloso il primo, ma non ha mai rischiato. Ha letteralmente dominato il secondo tempo e ha creato tante occasioni. Sono 20 tiri, il 70% di possesso, gli expected goal, quindi i gol potenziali e attesi sono molto di più rispetto a quello che poi ha creato il divario.

Ho visto una squadra sicura, lucida, che ha attaccato con gli esterni e con gli interni. Non dimentichiamo che non c’era Modric; devo dire che sia Jashari che Ricci hanno fatto molto bene. Hanno tirato in porta, hanno accompagnato. Sono un po’ mancate le punte, però poi arriva il tedesco che decide sulla palla decisiva”.