Adani: "Il Milan è sulla strada giusta, ma deve alzare il livello tecnico della squadra"

Nel corso di una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Lele Adani s'è così espresso sulla competitività delle squadre italiane in Europa all'indomani del successo del Real Madrid in Champions League: "Il Milan è sulla strada giusta per quanto riguarda la proposta, ma deve alzare il livello tecnico della squadra dopo lo Scudetto. L'Inter come rosa è superiore ma non ancora da prime otto d’Europa. E la Juve? Come livello dei calciatori e possibilità di muoversi sul mercato è forse l’unica in Serie A a poter competere con le big straniere, ma manca la proposta di gioco che invece ha il Napoli, per esempio".