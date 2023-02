MilanNews.it

Daniele Adani, ex difensore, è intervenuto alla Bobo TV e ha commentato così la prestazione del Milan di Pioli contro l'Inter: "Il primo tempo del Milan è stato davvero sconcertante. Pioli non ha messo Leao per far fare il difensore a Origi, questa è la verità. L'Inter sembrava il Barcellona senza aver fatto nulla di speciale".