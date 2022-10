Adani: "Rafael Leao è il calciatore numero uno in Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lele Adani, ex calciatore, ha pubblicato un video in collaborazione con EA Sports sul proprio profilo Instagram soffermandosi anche su Rafael Leao: "Rafael Leao è il calciatore numero uno in Italia. Ha forza e capacità di incidere, aggiunge sempre al gioco del Milan. Quando la squadra fa più fatica risolve facendo gol e facendolo anche ai propri compagni quando vuole e devo vuole".