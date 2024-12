Addio Fonseca? Marchegiani: "Qualcosa si deve fare, non si può aspettare"

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e oipinionista da diverso tempo su Sky Sport 24, è intervenuto a margine del Club per parlare del probabile e possibile esonero di Paulo Fonseca: "In un momento come questo in cui c’è la piazza che ce l’ha con la società, una squadra che non ingrana con due vittorie nelle ultime sette. Non basta quello che ha fatto in Champions. Adesso qualcosa devi fare, non puoi continuare ad aspettare che la situazione si risolva da sola".

Questo il tabellino della sfida valevole per il 18° turno di campionato tra Milan e Roma che si è giocata a San Siro:

MILAN - ROMA 1-1

Marcatori: 16' Reijnders (M), 23' Dybala (R)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano (dal 45' Bennacer); Chukwueze (61' Abraham), Reijnders, Jimenez; Morata (86' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (dal 45' Celik), N'Dicka; Saelemaekers (78' El Shaarawy), Kone (dal 45' Pellegrini), Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk (86' Shomurodov). A disp. De Marzi, Marin, Abdulhamid, Soulé, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare. All. Claudio Ranieri.

Arbitro: Fabbri.

Recupero: 2' 1T, 4' 2T

Ammoniti: 4' Konè (R), 13' Hummels (R), 43' Theo (M), 44' Morata (M), 67' Paredes (R), 71' Celik, 82' Reijnders, 94' Gabbia

Espulsi: 43' Fonseca (M)

Note: espulso Benetti, vice di Claudio Ranieri, nel corso del primo tempo