Adesso San Siro rischia di diventare un problema per il Comune: Milan e Inter pagavano 8.5 milioni annui

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, parlando della situazione legata allo stadio di San Siro guarda anche il risvolto della medaglia. Il Comune infatti, se Milan e Inter dovessero andarsene, rimarrebbe in solitudine a sobbarcarsi la gestione di un immenso impianto come San Siro la cui principale funzione è sempre stata quella di ospitare le gare di Milan e Inter e più in generale eventi legati ai due club. Rossoneri e nerazzurri ogni anno pagano un canone che, nella passata stagione, ammontava a 8.5 milioni: perdere questo e capire cosa fare di San Siro, per il Comune di Milano, diventa un bel problema.