Adli: "Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l'allenatore deciderà per me, non ho preferenze"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV, rispondendo così ad una domanda relativa al suo ruolo preferito: "Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l'allenatore deciderà per me. Io non ho preferenze, ho giocato in tantissime posizioni diverse e questa è una delle mie qualità quindi continuerò a portarla sul campo."