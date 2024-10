Adli: "Quando sono arrivato al Milan mi mancavano delle cose per essere un giocatore completo"

Yacine Adli, calciatore di proprietà del Milan ma in questa stagione in prestito alla Fiorentina, è stato intervistato oggi ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue parole sul momento attuale, reduce da due gol consecutivi di cui uno proprio contro i rossoneri, ma anche sulla sua crescita dall'arrivo in Italia a oggi.

Sull'impatto con la Fiorentina: “Quando sono arrivato avevo fatto una preseason un po’ diversa dal solito e con una condizione non al top. Ma ho lavorato forte e adesso sto bene. Sono arrivato con la voglia di ambientarmi e farmi conoscere dai nuovi compagni: mi sento bene davvero e sono pronto a fare una bella stagione con questa squadra. Sono uno molto socievole e parlo con tutti”

Sulla fiducia di Palladino: “La fiducia si ottiene da soli: il mister me ne dà tanta e io rispondo con la voglia di lavorare e crescere ogni giorno, ascoltando tutti i consigli. La fiducia si vince ogni giorno e lo si fa da solo.”

Cosa è mancato al Milan? “Al Milan è stato diverso. Quando sono arrivato in Italia mi mancavano delle cose per essere un giocatore completo: ci ho lavorato tanto con Pioli e mi ha aiutato. Sono stato io ad andare a cercare questa crescita per giocare in Serie A e gioocare con il Milan: alla fine ci sono riuscito”

Sui gol consecutivi: “Io voglio semplicemente vincere e vincere qualcosa con la Fiorentina: vogliamo puntare in alto. Vogliamo crescere partita dopo partita e spero di dare tanto aiuto alla squadra. Se posso segnare bene ma non è il mio primo obiettivo, io voglio vincere con la mia squadra”

Sui paragoni con Borja e Pizarro: “Io rispetto troppo questi giocatori per paragonarmi a loro: io cerco di lavorare e crescere per essere ogni giorno un giocatore e una persona migliore. Sono davvero lontano dal loro livello: devo ancora crescere tanto”