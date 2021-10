Adli sull'arrivo al Milan: "Quando Maldini ti chiama non c'è bisogno di pensarci molto"

Intervistato dai microfoni di Telefoot, Yacine Adli, centrocampista del Milan e ora in prestito al Bordeaux, ha spiegato l'emozione della chiamata di Maldini: "Quando Maldini ti chiama per spiegarti che un grande club come il Milan ti vuole, non c'è bisogno di pensarci molto. È motivo d’orgoglio, anche per le mie origini. Non lo avrei mai immaginato".