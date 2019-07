Ag. Conti: "Vuole restare assolutamente al Milan e conquistare la maglia da titolare"

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo assistito: "Andrea sta bene finalmente ed è pronto per fare una grande stagione. Conti è felice al Milan e vuole restare assolutamente. Non ci sono dubbi. La concorrenza con Calabria? La concorrenza non ha mai spaventato Andrea, anzi per lui è sempre stata uno stimolo ulteriore a fare meglio. Anche in questo caso sarà così. Anche se per molti parte indietro nelle gerarchie, sappiamo il suo valore. È carico e determinato per prendersi la maglia da titolare".