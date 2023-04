Ag. Kjaer: "Non so se Pioli lo schiererà col Napoli. Ad oggi può dire di essere pronto"

MilanNews.it

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, si è così espresso a CalcioNapoli24 sul suo assistito: “Non so se alla fine davvero Pioli vorrà preferirlo e mandarlo in campo dal primo minuto col Napoli. Ha avuto un miglioramento netto in questa stagione e, nelle ultime uscite, è riuscito a riprendersi anche in Europa. Ad oggi può dire di essere pronto, per lui 90 minuti nelle due gare con la Nazionale".