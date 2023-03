AGI - Sala: "Più tardi sento Scaroni perché arriverà Cardinale a Milano. Ho bisogno di atti formali: devono presentare un progetto"

Fonte: AGI

Gerry Cardinale, patron di RedBird, atteso a Milano nelle prossime ore. Giuseppe Sala, per parlare della questione stadio, oggi sentirà il presidente del Milan Paolo Scaroni. E a seguire, non è escluso un incontro con Cardinale, sollecitato dal primo cittadino. Quanto allo stadio e ai progetti del club rossonero, a detta del sindaco, non ci sono novità nonostante le tre settimane passate dall'incontro tra Sala e Cardinale a Milano. "No, non ci sono novità anche perché è chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano - dice a margine del Forum dell'abitare in corso al Base - però li sentirò in questi giorni, se non è questa settimana è la prossima, ma credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro", rivela.

"Devo sentire più tardi Scaroni - precisa - abbiamo un appuntamento telefonico più tardi.