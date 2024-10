Agresti: "Theo, Abraham e Tomori hanno mancato di rispetto a Fonseca, Pulisic, società e tifosi"

Il caos dei calci di rigore ha investito il Milan. L'ultima pausa Nazionali fu il cooling break, oggi sono i tiri dagli undici metri e in generale le gerarchie saltate completamente in casa rossonera per colpa, va detto chiaramente, di Theo Hernandez e Tammy Abraham che non hanno rispettato le scelte del tecnico. Fonseca dopo la sconfitta con la Fiorentina, con due rigori sbagliati dal francese e dall'inglese, ha ammesso che aveva indicato Pulisic come rigorista: indicazione non tenuta in considerazione in campo.

Le parole di Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport: "Theo Hernandez e Abraham, con l’aggiunta di Tomori che ha consegnato al connazionale il pallone affinché calciasse il secondo rigore, hanno mancato di rispetto. A chi? A Fonseca, certo, ma non solo a lui. A Pulisic, che si è visto messo da parte da chi non aveva alcun diritto di farlo. Alla società, che paga un allenatore perché decida e non perché subisca le scelte dei suoi calciatori. E anche ai tifosi, che non meritano di vedere quelle scene da parte di chi ha la maglia rossonera addosso"