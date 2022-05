Al Ardhi (pres. Investcorp): "Complimenti al Milan per lo scudetto. Vogliamo investire nello sport, abbiamo visto molte opportunità nel calcio europeo"

Durante il World Economic Forum di Davos, Mohammed Al Ardhi, presidente di Investcorp, ha dichiarato: "Innanzitutto voglio congratularmi con il Milan per la vittoria del campionato. Ovviamente per motivi legali non posso dire molto altro. Il Milan è un grande club. La situazione è che siamo davvero interessati all’industria dello sport, vogliamo investirci. Abbiamo visto molte opportunità nel calcio europeo" riporta calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo completo).