Alajbegovic-Milan, Accomando rivela: "Peso storico e blasone del Milan possono fare la differenza"

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Le parole del giornalista di SportMediaset Orazio Accomando in merito alla situazione legata al talento bosniaco Alajbegovic

La stagione del Milan sembra essere finalmenre decollata. Sì perchè dopo settimane di agonia e perplessità, l'estate del Diavolo embra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Il mercato in entrata resta sempre un tema di grande attualità per il Milan, ancora in costruzione e in cerca di nuovi innesti. Così, proprio in merito al calciomercato rossonero sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato così Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, che ha rivelato le ultime su Alajbegovic. Un estratto delle sue considerazioni:

"Sicuramente oggi l'Atalanta è quella più avanti, questo è sicuro, però insomma Ibra ha parlato in maniera esplicita di questo giocatore, così come ha parlato in maniera esplicita di Mazraoui, che sono due giocatori, insomma, che piacciono al Milan. Il secondo a maggiore ragione piace ad Amorim, quindi quantomeno è lecito ipotizzare un inserimento del Milan. Poi funziona in maniera abbastanza rapida, se l'Atalanta porta l'offerta, che tra l'altro è una delle società che sta messe meglio dal punto di vista economico in Italia, al Bayer Leverkusen, Alajbegovic va a Bergamo, altrimenti se il Milan si inserisce il peso storico e il blasone del Milan può sempre fare la differenza".