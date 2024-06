Albertini e il Milan undicesimo in classifica: "Furono anni di cambiamento, ci destabilizzarono"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

Il Milan 11esimo in classifica nel 1996\1997: "Il motivo è molto semplice, erano gli anni dei parametri zero e del cambiamento epocale del mercato con la Sentenza Bosman, quelli sono i cambiamenti. Quando cambi tanto in un ambiente dove non hai mai quasi cambiato niente, allora ti destabilizza molto. Pensiamo a Ziege, arriva lui e mettiamo Maldini a destra, questo è un esempio, una cosa nuova capite, oltre agli addii di Baresi e Tassotti, non fu facile".