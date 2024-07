Albertini: "Il Milan è fermo sul mercato, mi stupisce. In attacco spero arrivi un giovane di talento"

Demetrio Albertini, bandiera del Milan, è intervenuto a TMW e agli altri media presenti all'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi per commentare i temi più attuali in casa rossonera e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "L'immobilismo del Milan sul mercato mi sta un po' stupendo, ma non conosco i tempi tecnici che ha programmato la dirigenza. Il Diavolo starà facendo le sue valutazioni e le sue trattative, che a fine mercato ci saranno sicuramente".

Chi vedrebbe bene in attacco per il dopo-Giroud?

"Spero arrivi un giovane di talento che possa costruire qualcosa per il futuro del Milan, una squadra giovane ma con grande ambizioni. Capisco le difficoltà che si possono riscontrare sul mercato, perché le punte non sono tante e costano molto. Dipenderà parecchio anche dal tipo di gioco di Fonseca".