Albertini: "Non sempre si arriva al successo grazie al talento, ma con la disciplina"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

La disciplina e l'impegno per arrivare al top: "Da come vedo ora il calcio, da dirigente c'è una cosa che accomuna qualsiasi successo e non è il talento, ma la disciplina. Questo ti permette di crescere e lavorare bene, io facevo la cosa più bella del mondo ma qualche volta andavo ad allenarmi stanco, al freddo. Che cosa me lo faceva fare? La disciplina".