Albertini ricorda Berlusconi: "Ci disse che saremmo diventati la squadra più forte del mondo"

vedi letture

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

Il DNA del Milan, diverso da tutti gli altri: "Ho avuto la possibilità di giocare in club importanti anche fuori dall'Italia: nel Barcellona o nell'Atletico ci sono DNA e mentalità diverse, conosco anche lo spirito della Lazio e so anche cosa ha significato giocare nel Milan di Berlusconi, lui disse "Diventeremo la squadra più forte del mondo" E il Milan in quegli anni non vinceva e non otteneva grandi successi, questo dobbiamo ricordarlo, invece oggi oggettivamente a livello di percezione all'estero è la squadra più riconosciuta italiana e non solo".