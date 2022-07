Albertini sul mercato: "Milan in ritardo? I rossoneri hanno obiettivi precisi, serve tempo per raggiungerli"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "In queste settimane ho sentito parlare di Milan in ritardo, di affari che non vanno mai in porto... Dobbiamo capire una cosa: il mercato del Milan è un lavoro che parte da molto lontano. Maldini e Massara non ragionano su valutazioni estemporanee: c’è un disegno preciso e ci sono obiettivi precisi, per raggiungerli serve del tempo...".