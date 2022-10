Albertini tifa per il rinnovo di Leao: "Milan, dura trovare in giro un calciatore con i suoi colpi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La conferma di Leao è la prima pietra per diventare competitivi? Parlando a La Gazzetta dello Sport del rinnovo del portoghese col Milan, l'ex Demetrio Albertini risponde anche a questa domanda: "Per Leao vale una regola fondamentale sul mercato: puoi sbagliare a comprare, ma non puoi sbagliare a vendere. Il Milan ha saputo sostituire Donnarumma, un numero uno di livello mondiale, con Maignan che si è rivelato straordinario, ma in questo momento è dura trovare in giro un calciatore con i colpi di Leao. Lui, Tonali e De Ketelaere sono il futuro della squadra".