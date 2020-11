Albertini: “Vi svelo la mia storica formazione ideale del Milan”

"So che lascerò qualcuno fuori e che riceverò qualche insulto, ma faccio l'eccezione. Allora eccola: in porta, Seba Rossi, altrimenti mi viene a prendere per il collo. Poi, difesa con Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. Rijkaard e Pirlo a centrocampo con Donadoni e Savicevic ai lati. Davanti Van Basten e Shevchenko". Questo è l'undici ideale rossonero di Demetrio Albertini, citato nella sua intervista a "Il Giornale".